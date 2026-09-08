Привидения из Фряново: что случилось на съемках фильма в старинной усадьбе — мистика или реальность?

В подмосковном музейном комплексе «Фряново», которому в нынешнем году исполняется 225 лет, уже не первый год обсуждают необъяснимые явления. Уникальный памятник деревянного зодчества в стиле классицизма, чудом сохранившийся до наших дней, давно привлекает не только туристов и историков, но и кинематографистов. Однако помимо архитектурной ценности усадьба обросла легендами о призраках, которые, по слухам, время от времени дают о себе знать. Одна из таких встреч, по словам очевидцев, произошла прямо во время работы съемочной группы над художественным фильмом, когда кто-то из команды столкнулся с фантомом, якобы населяющим старинный дом, сообщил REGIONS.

Сама усадьба считается редчайшим образцом деревянного классицизма, пережившим множество исторических катаклизмов. Сегодня это не просто музей, а полноценное дворянское гнездо с насыщенной культурной программой, куда приезжают гости со всей страны. Они погружаются в историю, гуляют по залам и, по их собственным признаниям, иногда чувствуют нечто необычное. В старинных окнах мелькают тени, а некоторые посетители уверяют, что замечали «объявляющихся» здесь бывших обитателей усадьбы.

«Что касается привидений. Ну, допустим, самый свежий случай. У нас снимали фильм, съемки происходили с Южного фасада на улице, и режиссер говорит. Уберите человека из окон антресоли. Уберите, у вас в окно смотрит человек. Мы не понимаем. Ну кто может быть на наших антресолях? Сотрудник службы безопасности бежит, смотрит на антресоль, а там никого нет. Вот мы теперь предполагаем, кто из бывших владельцев решил посмотреть, как проходят съемки», — рассказала ведущий научный сотрудник Щелковского историко-художественного музея Наталья Ковалева.

Для кинематографистов Фряново стало настоящей находкой. Особый интерес у режиссеров вызывает планировка здания: одна его сторона идеально подходит под респектабельный дворянский дом, тогда как другая выглядит как скромная сельская усадьба. Именно это удачное решение в свое время оценили создатели знаменитой экранизации романа Ивана Тургенева «Отцы и дети» (12+), вышедшей на экраны в 1983 году. Благодаря такой архитектурной особенности усадьба органично сыграла сразу две роли — и поместье Кирсановых, и жилище Базарова.

Верить в привидения или списывать все на игру света и богатое воображение — личное дело каждого. Однако мистическая атмосфера, окутывающая Фряново, продолжает будоражить любителей загадочного.

Ранее сообщалось, что в Электростали открылся парк ужасов с деревней оборотней.