Рестораторы: Посетителям стоит готовиться к подорожанию цен на все меню

Летом россиянам сообщили о подорожании шаурмы, позже – о ролах и суши. Теперь жителям России стоит готовиться к тому, что сумма чека в ресторанах и фастфудах также резко увеличится, сообщает newizv.ru .

Основатель ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов рассказал, что причина подорожания – рост цен на курятину и свинину – два главных продукта, которые часто представлены в меню.

«Себестоимость высокая. Если продукт подорожает на 1 рубль — в меню цена повышается на 3 рубля. Здесь арифметика по-другому работает: надо платить зарплаты, налоги. В стоимости блюд идет прогрессия», - пояснил «Новым Известиям» Сергей Миронов, председатель Координационного совета Федерации рестораторов и отельеров, основатель ресторанов «Мясо&Рыба»

Причина роста сырья – это не только повышение курса, что важно при приобретении товаров из-за границы, но и рост пошлины. Ранее размер пошлины составлял 12%, а теперь – 20.

Эксперт Игорь Бухаров считает, что в некоторых заведениях изменится не только ценовая политика, но и ассортимент блюд. Особенно дорожает курица. Многие рестораны из уважения к мусульманам старалась по максимуму использовать в блюдах куриное мясо. Теперь же владельцы будут вынуждены заменять дорогой ингредиент на свинину.

«Среди клиентов ресторанов очень много мусульман, поэтому многие сейчас чаще используют курицу из боязни, что к ним не будут ходить. Может, люди и не соблюдают полностью исламские традиции, но свинину не едят, поэтому все (рестораны) работали с курицей», - рассказал президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров

Игорь Бухаров отметил, что рестораторы предпочитают покупать мясо птицы не на фабриках, а у торгово-диспетчерских компаний. Это позволяет приобретать продукты более высокого качества. Цены на сырье дорожают из-за ослабления рубля. Позже возникнет еще одна проблема, которая следует из предыдущей, - начнется отток рабочей силы из-за подорожания жилья.

Участники рынка уверены, что еще непродолжительный период времени удастся удерживать цены, но посетителям ресторанов и кафе стоит готовиться к подорожанию.