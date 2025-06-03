Рецензия на фильм «Андор»: сериал стал лучшим проектом по «Звездным войнам»

Григорий Ноговицын в рецензии на фильм делится своими впечатлениями. По мнению эксперта, другого завершения сериала быть не могло. Критики считают, что финал получился непонятным, будто он не соответствует сюжетной линии. Эксперт же считает, что раз «Андор» — предыстория «Изгоя-один», ожидать счастливого конца не стоило.

По мнению Ноговицына, главный посыл сериала — показать, каким может быть решительным человек, когда ему предстоит спасать жизни других. Каждая серия — это объяснение, ради чего в итоге погиб главный герой, какие цели он преследовал, на что решился. В центре внимания остается тема добра и зла, просто она показана более глубоко.

«Да, „Андор“ — это чудо. Это „Звездные войны“, которых мы не просили, не ждали и вообще не заслужили. Но они есть, и, как в былые годы первые фильмы франшизы, эти „Звездные войны“ дают нам ту самую новую надежду, что, несмотря ни на что, зло будет повержено», — сообщил properm.ru.

По мнению эксперта, трагическое завершение киноленты делает ее более сильной и трогательной. Особенность «Андоры» в том, что предыстория не стала пошлой и неинтересной, как бывает во многих диснеевских фильмах. Сериал плавно подготавливает зрителей к тому, что будет происходить в «Изгое-один». Эксперт считает, что режиссеру удалось из неприметной жизни главного героя сделать целую историю о борьбе за справедливость.

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