В РКН прокомментировали слухи о запрете «Игры престолов» и «Гарри Поттера»

В РКН рассказали о том, что ведомство не планировало удалять или блокировать фильмы о Гарри Поттере или же сериал «Игра престолов». В них нет пропаганды чайлдфри, пишет РИА Новости, ссылаясь на источник в ведомстве.

В РКН пояснили, что выводы СМИ о том, что в этих фильмах присутствует пропаганда чайлфри, ошибочны, и критерии оценки подобных материалов определены довольно четко.

Эти критерии — убеждение в отказе от рождения детей, оправдание бездетности и превознесение ее над деторождением, негативный образ родительства. В упомянутых фильмах такого нет, поэтому блокировать их не собираются.

Напомним, ранее подобная информация появилась в СМИ: якобы, в Роскомнадзоре заметили в указанных выше фильмах и сериалах пропаганду чайлдфри.