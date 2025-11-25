Рецепт любимых сырников Антона Чехова раскрыли в музее «Мелихово»

Сотрудники музея-усадьбы Антона Чехова «Мелихово» поделились в телеграм-канале рецептом сырников, которые подавались к столу классика почти 131 год назад — 5 декабря 1894 года, сообщил REGIONS. Об этом свидетельствуют записи в дневнике Павла Чехова — отца драматурга.

По информации сотрудников музея, Павел Егорович, бывший купец второй и третьей гильдии, после разорения семьи занимался торговой и общественной деятельностью, а позднее работал счетоводом. Переехав в 1892 году в мелиховское имение знаменитого сына, он взял на себя заботы по хозяйству и саду. В свободное время читал периодические издания и вел подробные дневниковые записи. Именно благодаря этой привычке современники могут узнать о повседневных деталях быта чеховской семьи.

В архивных материалах сохранилась и технология приготовления творожников (так в то время называли сырники), которые регулярно появлялись на семейном столе. Особенность рецепта заключается в оригинальном способе обработки продуктов: в отсутствие кухонной техники однородную массу для теста получали путем помещения ингредиентов под пресс с последующим протиранием. Именно этот старинный метод и описан в мелиховских кулинарных записях.

