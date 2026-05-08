«Каролина» выиграла седьмой матч подряд в плей-офф НХЛ

В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) «Каролина Харрикейнз» обыграли «Филадельфия Флайерз» во втором раунде плей-офф со счетом 4:1 и повели в серии — 3-0.

«Каролина» открыла счет в конце первого периода, когда в большинстве Джордан Стаал забросил шайбу с передачи Андрея Свечникова. В начале второй двадцатиминутки «Филадельфия» сравняла усилиями Тревора Зеграса, но дальше забивали только «Ураганы».

Отличились защитник Джейлен Чатфилд и нападающий Николай Эллерс, а Свечников записал себе второй результативный балл, опять в большинстве: на этот раз он забросил сам.

В состав «Каролины» после сотрясения вернулся защитник Александр Никишин, за «Филадельфию» играл форвард Матвей Мичков.

«Каролина» продолжает свою уникальную серию, которая достигла семи побед подряд в нынешнем плей-офф. В первом раунде «Харрикейнз» со свипом выбили «Оттаву».