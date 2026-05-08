Дерматолог предупредила о риске появления механического акне

Механическое воздействие на кожу может стать причиной развития особой формы угревой болезни — механического акне. Об этом в беседе с « Газетой.Ru » рассказала врач-дерматовенеролог, основатель сети клиник эстетической медицины «Реформа» Наталья Михайлова. По словам специалиста, проблему чаще всего провоцируют постоянное трение, давление и перегрев кожи, а в группу риска входят обладатели жирной и комбинированной кожи, люди с повышенной потливостью, а также те, кто регулярно носит маски, шлемы или спортивную экипировку.

Как пояснила врач, длительное механическое воздействие усиливает работу сальных желез, что приводит к закупорке пор и развитию воспалительных процессов. Особенно часто высыпания появляются в зонах контакта кожи с плотной тканью или защитными элементами экипировки, включая область нижней челюсти и щек.

Михайлова отметила, что спровоцировать проблему могут и повседневные привычки — например, частые прикосновения к лицу руками или регулярное использование смартфона без очистки поверхности устройства. Дополнительным фактором риска специалист назвала плотную декоративную косметику, которая может усиливать закупорку пор.

Эксперт также предупредила об опасности слишком агрессивного ухода за кожей. Частое применение скрабов с абразивными частицами и спиртосодержащих средств нарушает защитный липидный барьер кожи, что, наоборот, усиливает выработку себума и воспаление.

Для профилактики механического акне дерматолог рекомендовала использовать мягкое двухэтапное очищение, увлажняющие средства и косметику с успокаивающими компонентами. При появлении устойчивых высыпаний специалист советует обратиться к врачу-косметологу или дерматологу.

