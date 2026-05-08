Дожди и грозы ожидаются в Московском регионе 8 мая

Гидрометцентр: 8 мая в Москве ожидаются грозы, дожди и похолодание до +12
В Московском регионе в пятницу, 8 мая, ожидается облачная и дождливая погода. В отдельных районах синоптики прогнозируют грозы, говорится в прогнозе Гидрометцентра России.
В Подмосковье днем температура воздуха составит от +16 до +21 градуса. Ночью по области похолодает до +9.
В Москве в дневные часы ожидается +16…+18 градусов, ночью столбики термометров опустятся до +12.
Ветер будет западного и северо-западного направлений со скоростью 3–11 м/с. Атмосферное давление составит 745–749 мм рт. ст.
Ранее сообщалось, что синоптик объяснил неожиданную пользу майского похолодания в Москве. По его словам, стремительное наступление тепла весной — серьезный стресс для метеозависимых людей. Скачки давления и духота выматывают организм. А вот умеренная прохлада (ниже климатической нормы всего на полтора-два градуса) позволит москвичам прийти в себя.