Талалаев предположил, кто станет чемпионом и обладателем Кубка в этом году

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев в эфире «Матч ТВ» предположил, что «Краснодар» «заберет дабл» в нынешнем сезоне — выиграет чемпионат и Кубок России.

Специалист признался, что будет симпатизировать «Краснодару». При этом он отметил, что исход кубкового финала будет зависеть от того, оформит «Краснодар» чемпионство или нет.

За два тура до окончания РПЛ «Краснодар» опережает в чемпионской гонке «Зенит» на один балл.

Накануне «быки» оформили выход в суперфинал Кубка России, обыграв в серии пенальти московское «Динамо». 24 мая, через неделю после завершения чемпионата, «Краснодар» сыграет в «Лужниках» со «Спартаком», который ранее выиграл финал Пути регионов у ЦСКА (1:0).

«Краснодар» является действующим чемпионом России.