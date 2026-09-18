Слова Владимира Зеленского о «космическом дефиците» бюджета Украины должны стать сигналом для Европы — украинский историк Марта Гавришко призвала европейских налогоплательщиков готовиться к новым тратам. Об этом сообщает Lenta.ru.

В соцсети Гавришко написала, что яростно независимой и суверенной Украине вновь нужны деньги. Она сравнила это с наркоманом, который клянется матери, что просит в последний раз. По ее словам, содержание этого «проблемного ребенка» с каждым днем обходится европейцам все дороже. Историк не стала смягчать формулировки, дав понять: Киев снова протянет руку, а Европа снова заплатит.

Заявление прозвучало на фоне обсуждения финансовой помощи Украине. Зеленский ранее заявил о критическом дефиците бюджета, намекая, что без внешних вливаний страна не справится.

Ранее стало известно, что на Украине перешли к насильственной мобилизации, сотрудники ТЦК начали вторгаться в жилье.