Reuters сообщает, что президент России Владимир Путин готов завершить СВО прямо сейчас, но при одном условии.

Подобную информацию изданию подтвердили одновременно четыре источника. Российский лидер готов предложить США, Западу и Украине завершить СВО путем мирного урегулирования конфликта при условии, что все освобожденные РФ территории Украины будут официально признаны ее собственностью.

В случае отказа, Россия намерена продолжать проведение специальной военной операции и осуществлять дальнейшее продвижение российских военных до тех пор, пока все требования Кремля не будут выполнены.

Три независимых источника сообщили изданию, что президент РФ сожалеет, что президент Украины Владимир Зеленский создал все условия, чтобы не было возможности провести какие-либо переговоры. Лидер также не принимает позицию Запада. Партнеры Киева также отказываются от переговоров.

«Путин может воевать столько, сколько потребуется, но Путин также готов к прекращению огня – заморозить войну», — утверждает один из источников Reuters.

Четыре из пяти источников, которые ранее работали или продолжают сотрудничество с президентом Путиным в настоящее время, подтвердили готовность Кремля завершить СВО в ближайшее время на выгодных условиях.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Россия готова к переговорам и никогда не была заинтересована в длительном вооруженном конфликте.

Ранее мы сообщали, что Владимир Путин может ответить на разрешение ВСУ бить по РФ оружием Запада переброской ядерного оружия к границе с Украиной.