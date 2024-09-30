Reuters: создатель Fortnite обвинил Google и Samsung в нарушении закона

Компания Epic Games заявила о намерении подать в суд на Google и Samsung из-за подозрения на нарушения антимонопольного законодательства, сообщило агентство Reuters.

Компания Epic Games выпустила игру. Пользователи не могли скачать ее всеми доступными способами. Так, Samsung снабдила мобильные телефоны функцией Auto Blocker, которая позволяет собственникам гаджетов устанавливать любые приложения исключительно двумя способами: Play Store или Samsung Galaxy.

Google применяет другой способ, который может нарушать законодательство. Подозрительные приложения скачивать запрещено. В Epic Games заявили, что ранее их продукты были доступны в Google. Репутация компании осталась на прежнем высоком уровне, но теперь IT-гигант блокирует их игры.

Подобные ограничения свидетельствуют о нарушении антимонопольного законодательства. Epic подала иск в федеральный суд США в Калифорнии.

«Речь идет о недобросовестной конкуренции, которая вводит пользователей в заблуждение, заставляя думать, что продукты конкурентов уступают продуктам самой компании», — заявил журналистам исполнительный директор Epic Тим Суини.

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