Сервис электронных книг «Букмейт» изменил название

Сервис электронных книг «Букмейт», который принадлежит компании «Яндекс» (MOEX: YDEX), изменил свое имя на «Яндекс Книги». Пользователи «Букмейт» автоматически перенаправляются на новый сайт «Яндекс Книги», а в магазинах Google Play и App Store название приложения также обновлено, сообщили в телеграм-канале сервиса.

Изменения коснулись лишь названия, тогда как все остальное осталось без изменений. Электронная библиотека по-прежнему доступна в рамках подписки «Яндекс Плюс».

В приложении насчитывается около 250 тыс. наименований книг, аудиокниг и комиксов.

«Мы изменили название, чтобы оно четко отражало суть нашего сервиса: книги, аудиокниги и комиксы в одном месте, всегда под рукой, с высокими технологиями Яндекса для вашего удобства. Это облегчает восприятие, а для вас ничего не поменяется, кроме логотипа», — говорится в сообщении.

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