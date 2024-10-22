Ревнивый кузбассовец спалил квартиру бывшей жены

В Кузбассе мужчина решил отомстить бывшей супруге и поджег ее квартиру, сообщил «Онлайн-журнал Сибдепо».

Пресс-служба прокуратуры Кемеровской области проинформировала, что согласно версии следствия, бывший муж пришел в квартиру женщины утром 22 июля. Он находился в состоянии алкогольного опьянения. Мужчине не понравилось, что экс-супруги не было дома. Он предположил, что она завела новые отношения.

Мужчина при помощи зажигалки поджег подушку и бросил ее на диван. В квартире начался пожар. Были повреждены личные вещи женщины, бытовая техника и мебель. О возгорании собственница недвижимости узнала на работе. Утром она отсутствовала дома по этой же причине, у нее начался рабочий день.

«В общей сложности мужчина причинил бывшей возлюбленной ущерб на сумму более 1 млн рублей», — говорится в сообщении прокуратуры.

40-летний обвиняемый признал вину. Он был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Следователи передали документы в суд, где ему вынесут приговор. Максимальный срок наказания по инкриминируемой статье достигает пяти лет.

Ранее сообщалось, что в Татарстане обвиняемая в поджоге дома, где погибли четверо детей и трое взрослых (все были родственниками женщины), дала противоречивые показания в суде.