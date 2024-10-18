Обвиняемая в поджоге дома, где погибли четверо детей, дала показания

Во время пожара в доме находились четверо детей 2016, 2017, 2018 и 2019 годов рождения, а также мать, супруг и брат подсудимой. Женщина вышла во двор, чтобы покормить уток и гусей. Она заметила, что из дома валил дым. Дальнейшие действия женщины вызывают недоумение у суда. Ильмира не смогла ответить на ряд поставленных вопросов. Например, почему она разбила стекло кирпичом в той части дома, где еще не было пламени и дыма. К тому же те окна располагалась ниже.

Неясно, зачем женщина побежала к колодцу за водой. Установлено, что она знала об отсутствии воды, но потратила на эти действия время. Зайти в дом у женщины не получилось из-за дыма. По непонятным причинам она закрыла дверь. Ответить на поставленные вопросы Ильмира не может. Она утверждает, что у нее не было мотивов убивать родственников. Врагов у семьи также не было.

«На вопросы, понимала ли она, что «дети и родственники не могут выйти из горящего здания», почему не вызвала сразу пожарных, почему никто из свидетелей не видел, как она зовет на помощь, а «видели сидящей на лавочке», Гарданова ответила «не знаю», — сообщил корреспондент KazanFirst.

Экспертиза установила, что дом подожгли. В здании обнаружили три очага возгорания. У Ильмиры было много обязанностей по дому. Она следила за четырьмя детьми, за порядком в доме и во дворе, занималась хозяйством, подменяла маму на работе. У матери были проблемы с алкоголем, поэтому она часто оставалась дома.

Во время дачи показаний свидетели сообщили, что после гибели всех родственников Ильмира резко стала хорошо выглядеть. Скрины переписки подтверждают, что женщина пыталась завести отношения с разными мужчинами, причем с мигрантами вскоре после трагедии. У следствия нет прямых доказательств, что дом подожгла подсудимая.

Ранее сообщалось, что в многоквартирном доме в Уфе взорвался газ.