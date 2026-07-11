В России утвердили новые ГОСТы на молочную продукцию: изменения вступят в силу в 2027–2028 годах

В России утверждены новые межгосударственные стандарты на отдельные виды молочной продукции. Как проинформировали в Росстандарте, обновленные ГОСТы коснулись йогуртов, напитков на основе молочной сыворотки, сливочного масла, питьевого молока и мягких сыров, сообщило РИА Новости. Документы устанавливают требования к качеству и безопасности указанных продуктов.

«Росстандарт утвердил новые и обновленные стандарты, направленные на повышение качества и безопасности молочной продукции; развитие отечественного производства; совершенствование методов контроля. ГОСТ на детские йогурты... на напитки на основе молочной сыворотки... на сливочное масло... изменения в ГОСТ на питьевое молоко... новый ГОСТ на мягкие сыры», — говорится в сообщении.

Особый интерес вызывают два стандарта, принятых впервые. Первый касается йогуртов для самых маленьких. Документ регламентирует производство продукта, предназначенного для детей в возрастном промежутке от восьми месяцев до трех лет. В нем детально прописаны все требования — от качества сырья и безопасности до правил упаковки, нанесения маркировки и условий перевозки с хранением.

Второй нововведенный ГОСТ относится к напиткам на базе молочной сыворотки. Он также разработан для детского сегмента — для потребителей от одного года, а также дошкольного и школьного возраста. Документ определяет параметры, которым должна соответствовать специализированная продукция.

Оба стандарта — часть более масштабной работы, проводимой в рамках плана стандартизации Союзного государства в области детского питания. Вводить их в действие начнут с 1 января 2027 года, хотя у производителей есть право перейти на новые нормы раньше установленного срока.

Корректировки внесены и в действующие стандарты. В частности, в ГОСТ на питьевое молоко обновили часть требований к характеристикам продукта и методикам лабораторного контроля. Срок его вступления в силу — 1 января 2027 года.

«Новый ГОСТ на сливочное масло. Обновленный стандарт содержит современные методы анализа сырья и готовой продукции; алгоритм выявления возможной фальсификации; методику определения термоустойчивости масла. Также уточняет требования к упаковке и фасованию. Вступает в силу с 1 января 2028 года», — добавили в Росстандарте.

Что касается мягких сыров, для них разработан полностью новый стандарт. В нем пересмотрены нормы качества и безопасности, расширен ассортимент разрешенного молочного сырья, усовершенствованы способы проверки продукции и выявления фальсификата. Однако дата начала обязательного применения этого документа позднее — 1 января 2028 года.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье жители купили почти 30 тыс. тонн сыра за пять месяцев.