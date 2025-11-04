Песков: к прямой линии с Путиным Кремль начнет сбор вопросов за две недели

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о том как ведется подготовка очередной прямой линии с главой государства Владимиром Путиным. Об этом он высказался в беседе с информационным агентством ТАСС .

Песков отметил, что подготовка к прямой линии в Кремле начнется за две недели до трансляции. Для сбора вопросов будут задействованы все доступные средства, включая современные технологии, такие как искусственный интеллект.

Песков подтвердил, что прямая линия запланирована на декабрь. Сроки выступления президента с посланием Федеральному собранию пока не уточнены, но подготовка к этому событию уже ведется, уточнил представитель Кремля.

Ранее стало известно, что президент Владимир Путин 4 ноября возложит цветы к памятнику Минину и Пожарскому в Москве и пообщается с общественниками.