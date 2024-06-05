Президент России Владимир Путин заявил, что после окончания Второй мировой войны Германия находилась в довольно неоднозначном статусе. Как пишет РИА Новости , это мнение глава страны выразил в Петербурге в ходе общения с руководителями ведущих международных информагентств.

Владимир Путин сказал, что после завершения войны Германия не являлась суверенным государством в полном смысле данного определения. В своей речи президент России сослался на слова известного немецкого политического деятеля. Стоит заметить, что в диалоге с главой государства принимают участие и представители средств массовой информации, прибывшие на встречу из недружественных стран.

Ранее мы писали о том, что Путин назвал вероятные сроки завершения специальной военной операции на Украине в том случае, если в продолжающийся процесс не станут вмешиваться США, а также ряд европейских стран.