Режиссера Серебренникова наградили в Каннах почетным орденом

В сообщении указано, что награждение состоялось в субботу, 17 мая, в Каннах. Орден вручила министр культуры Франции Рашида Дати.

Телеграм-канал, в котором опубликована информация о награждении и фото с мероприятия, ведется автором на английском и русском языке. В сообщении также указано, что новый фильм российского режиссера покажут в Каннах. Презентация состоится во вторник, 20 мая. Картина называется «Исчезновение Йозефа Менгеле». В главной роли — немецкий актер Аугуст Диль.

По информации СМИ, орден Почетного легиона — одна из самых высоких наград, утвержденных во Франции. Ее могут быть удостоены лица за выдающиеся заслуги перед страной в любой сфере. Они могут быть гражданскими и военными. Гражданство также не имеет значения. СМИ напоминают также, что после начала СВО режиссер принял решение о переезде за границу.

Ранее сообщалось, что общественники попросили главу Минкульта снять с поста директора Театра им. Вахтангова Кирилла Крока.