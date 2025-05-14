Снять Крока с поста директора Театра им. Вахтангова попросили общественники

Представители движения «Зов народа» просят министра культуры РФ Ольгу Любимову отстранить от работы руководителя столичного Театра им. Вахтангова Кирилла Крока, сообщило интернет-издание «Абзац». В распоряжении редакции есть копия обращения.

«Мы считаем, что дальнейшее пребывание Кирилла Крока на посту директора Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова дискредитирует российскую культуру и оскорбляет чувства патриотически настроенных граждан», — говорится в обращении, имеющемся в распоряжении «Абзаца».

По данным издания, общественники положительно отреагировали на инициативу отменить показы спектаклей «Царь Эдип» и «Ветер шумит в тополях» в Севастополе. Спектакли планировали представить в постановке режиссера Римаса Туминаса, которого подозревают в русофобских взглядах. Однако общественники уверены, что принятых мер недостаточно. Они предполагают, что большое значение имеет настрой руководства московского театра.

Общественники высказали мнение, что директор культурного учреждения Кирилл Крок не сразу поддержал проведение спецоперации. По их данным, Римас Туминас призывал бомбить Москву, а Крок данное мнение разделял.

Общественники также располагают информацией, что директор запрещает проезд машин скорой помощи на территорию театра. По их мнению, таким образом Крок издевается над артистами и сотрудниками учреждения. Отстранение Крока от занимаемого поста спровоцирует укрепление позиций российской культуры, уверены активисты.

«На основании вышеизложенного общественное движение „Зов народа“ просит вас рассмотреть вопрос об отстранении Кирилла Крока от должности директора Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова», — указано в обращении.

По информации издания, руководитель Театра им. Вахтангова в мае 2024 года планировал провести вечер памяти в честь Римаса Туминаса. Предложение вызвало возмущение у общественности, поэтому мероприятие отменили.

Ранее сообщалось, что в Москве по поручению президента РФ создадут театр для современной патриотической драмы.