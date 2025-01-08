Резиденция Харрис и дом Энистон: в США не могут потушить пожар в элитном районе

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом объявил чрезвычайное положение в связи с пожаром, который охватил более 323 га, сообщил SHOT.

Канал сообщил, что в настоящее время ликвидировать возгорание не получается по ряду причин. В числе основных — ураганный ветер. Он не позволяет подключиться к операции по тушению авиации. Согласно предварительным данным, в зоне риска находится более чем 13 тыс. строений. Канал отмечает, что в районе возгорания преимущественно расположена недвижимость, принадлежащая американским знаменитостям. В настоящее время более 30 тыс. человек экстренно покинули свои дома.

«В этом районе живут Дженнифер Энистон, Брэдли Купер, Том Хэнкс, Риз Уизерспун, Адам Сэндлер и другие звезды шоубизнеса», — сообщил SHOT.

По данным телеграм-канала, актер Джеймс Вуд опубликовал пост с кадрами пожара. Он сообщил, что его дом оказался в непосредственной близости к зоне возгорания. Актер отметил, что сумел своевременно эвакуироваться и находится в безопасном месте. SHOT отметил, что огонь быстро распространяется по территории элитного района из-за сильного ветра. Кроме домов знаменитостей, в Пасифик-Палисейдсе расположены инфраструктурные объекты. Согласно данным телеканала NBC News, резиденция вице-президента США Камалы Харрис также оказалась в зоне эвакуации.

Ранее сообщалось, что в Саратовской области начался пожар на промышленном объекте после падения обломков БПЛА.