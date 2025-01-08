В Саратовской области БПЛА противника поразили промышленный объект

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале проинформировал о последствиях падения обломков БПЛА. В частности, глава сообщил о повреждении на одном из промышленных предприятий региона.

Губернатор Бусаргин предупредил население региона о возможной атаке беспилотников ВСУ в ночь на 8 января. Он отметил, что все экстренные службы переведены в полную готовность. Позже глава проинформировал о работе ПВО, вследствие которой были сбиты беспилотные системы. Вследствие падения обломков началось возгорание на промышленном объекте, расположенном в Энгельсе.

«На месте работают пожарные расчеты и экстренные службы», — сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

Губернатор таже сообщил, что массированной атаке подвергся Саратов. На месте происшествия работают экстренные службы, которые ликвидируют последствия падения обломков. На одном из промышленных предприятий зафиксированы повреждения. Согласно предварительной информации, никто из местных жителей региона не пострадал.

«Спасибо нашим военнослужащим за обеспечение безопасности», — написал губернатор Бусаргин.

Большинство подписчиков также писали слова благодарности военнослужащим России, которые предотвращают атаки украинских беспилотников.

SHOT сообщил, что местные жители слышали около 40 разрывов. Вой сирен не прекращался на протяжении длительного времени. По данным канала, на одном из промышленных объектов виднелось зарево от пожара.

Ранее сообщалось, что Киев потерял почти 13 тыс. военнослужащих за первую неделю 2025 года.