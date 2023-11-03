Резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма одобрили в ООН

Корреспондент РИА Новости сообщает, что резолюция России о борьбе с героизацией нацизма была одобрена третьим комитетом ГА ООН.

112 стран проголосовали за резолюцию. Представители 14 стран воздержались от принятия решения. Против выступило 50 государств, в числе которых Украина, США, Великобритания, Германия и Канада.

Цель резолюции - привлечь внимание к события Второй мировой войны. В последнее время активной стала тенденция переписывания истории той эпохи. В документе предложено проводить реформы в образовательной сфере, чтобы дети не получали заведомо ложные представления о Второй мировой войне: причинах и последствиях.

Авторы документа считают недопустимым изображение нацисткой символики на памятниках, посвященных событиям Второй мировой войны. Важно, что мировое сообщество было едино в моменты, когда необходимо осудить проявления нацизма.

Авторы призывают страны мира не допускать разногласий между населением из-за этнических или религиозных различий. Любые формы расовой дискриминации должны быть ликвидированы. При необходимости можно внести наказание за подобные проявления на законодательном уровне. Любые образовательные материалы, которые мотивируют к ненависти других людей из-за каких-либо отличительных признаков, должны быть уничтожены.