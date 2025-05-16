РФ и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих

Издание напомнило, что до этого стороны обменивались пленными в апреле. Москва вернула Киеву тела 909 военнослужащих. В свою очередь Украина передала тело 41 военнослужащего РФ.

Согласно данным украинского Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными, российская сторона передала тела военных, которые находились в моргах. Кроме того, РФ передала тела тех, кто погиб во время выполнения боевых задач на разных направлениях, в том числе на харьковском, запорожском и кураховском. Теперь на Украине будут устанавливать личности погибших с целью информирования их родных.

По информации украинского штаба, обмену тел между участниками вооруженного конфликта на Украине активно содействовал Международный комитет Красного Креста. Украинская сторона выразили слова благодарности представителям международного движения за помощь. Когда стороны намерены провести обмен в следующий раз, на данный момент не сообщается. По информации некоторых экспертов, украинская сторона не всегда заинтересована в возвращении тел из-за необходимости выплачивать родным материальную компенсацию.

Ранее пленные украинские солдаты признались в получении приказа убивать мирных жителей под Курском.