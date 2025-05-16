Командование ВСУ отдало своим солдатам приказ убивать русскоязычное население в Курской области. Об этом сообщил Родион Мирошник, посол по особым поручениям МИД РФ. Его слова привело РИА Новости.

Дипломат выступил на Брифинге в Бишкеке и заявил, что по итогам допроса украинских военнопленных была получена информация, что военнослужащие получили приказ убивать русскоязычное население.

«Они открытым текстом дают показания, что получили приказы убивать мирное население. Они получили приказы убивать русскоязычных», — указал он.

Мирошник добавил, что западные СМИ и политики стремятся не замечать подобных фактов. Им невыгодно, что режим Зеленского, в поддержку которого вложено столько средств и ресурсов, не соблюдает международные гуманитарные законы.

Ранее появилось сообщение, что украинская армия потеряла еще один истребитель F-16, полученный от Запада. Он рухнул на землю из-за нештатной ситуации во время выполнения боевой задачи. Пилот успел катапультироваться.