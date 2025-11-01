Крах «русского туризма»: финский город-курорт теряет €1 млн в день и пустеет
Финский туристический центр начал терять €1 млн в день
Фото: [«Подмосковье сегодня»/Сгенерировано нейросетью]
Популярный у российских туристов финский город Иматра переживает глубочайший экономический кризис. Из-за закрытия границы с Россией курорт ежедневно теряет около €1 млн, а уровень безработицы достиг катастрофической отметки.
Агентство Bloomberg сообщает о плачевных последствиях закрытия восточной границы для экономики Финляндии. Особенно сильно пострадал город Иматра, расположенный недалеко от границы и традиционно ориентированный на туристов из России. Сейчас улицы курорта опустели, многие магазины закрыты, а компании массово сокращают персонал. Уровень безработицы в городе, где проживает всего около 25 тыс. человек, подскочил до 15%, что значительно превышает средний показатель по стране в 9,1%.
Местные власти пытаются найти выход из сложившейся ситуации. Глава по маркетингу и туризму администрации Иматры Якко Яппинен занимается разработкой новой стратегии экономического восстановления. Городские власти планируют переориентировать туристические потоки и начать привлекать гостей из других стран, однако пока эти меры не приносят ощутимого результата. Иматра стала наглядным примером того, как политические решения влияют на жизнь простых людей и экономику целых регионов.
