Агентство Bloomberg сообщает о плачевных последствиях закрытия восточной границы для экономики Финляндии. Особенно сильно пострадал город Иматра, расположенный недалеко от границы и традиционно ориентированный на туристов из России. Сейчас улицы курорта опустели, многие магазины закрыты, а компании массово сокращают персонал. Уровень безработицы в городе, где проживает всего около 25 тыс. человек, подскочил до 15%, что значительно превышает средний показатель по стране в 9,1%.

Местные власти пытаются найти выход из сложившейся ситуации. Глава по маркетингу и туризму администрации Иматры Якко Яппинен занимается разработкой новой стратегии экономического восстановления. Городские власти планируют переориентировать туристические потоки и начать привлекать гостей из других стран, однако пока эти меры не приносят ощутимого результата. Иматра стала наглядным примером того, как политические решения влияют на жизнь простых людей и экономику целых регионов.

Ранее сообщалось, что финский аэропорт закрывается из-за отсутствия российских туристов.