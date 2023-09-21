RFI: В ООН начали проверку, как глава МИД Нигера мог оказаться на заседании альянса

В эфире радиостанции « RFI » сообщили, что 18 сентября в здании ООН находился министр иностранных дел Нигера Йау Сангаре Бакари, несмотря на то, что дипломат не имел на это право. Ведется внутренняя проверка, кто из сотрудников ООН допустил такую халатность.

Министр иностранных дел Нигера Йау Сангаре Бакари был назначен представителями правящей партии, которые захватили власть путем вооруженного переворота.

«Сейчас ООН проверяет, как министр, представляющий хунту, смог войти в здание, поскольку его пропуск посла должен был быть деактивирован», - сообщает радиостанция RFI

Информацию о проверках радиостанции RFI сообщил источник в ООН. Проверку инициировали после того, как с претензией обратился Хассуми Массуду, который до государственного переворота в Нигере занимал должность министра.

В настоящее время нет информации, будет ли на заседании ООН 26 сентября кто-либо из высших руководителей представлять интересы Нигера.