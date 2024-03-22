РИА Новости: блогеру Блиновской предъявили обвинение в окончательной редакции

В пятницу, 22 марта, блогеру Елене Блиновской следствие предъявило обвинение в окончательной редакции. Об этом РИА Новости рассказала адвокат Наталия Сальникова.

Адвокат также проинформировала, что в понедельник, 25 марта, сотрудники правоохранительных органов официально объявит об окончании следствия.

«Сегодня было предъявлено обвинение в окончательной редакции, в понедельник объявят об окончании следствия», — рассказала собеседница агентства.

О том, что в ближайшие дни Елене Блиновской предъявят обвинение в окончательной редакции, ранее РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах. Также он рассказал, что Алексею Блиновскому, супругу блогера, обвинение уже огласили.

Напомним, Елену Блиновскую обвиняли в неуплате налогов и легализации денежных средств. Блогера посадили под домашний арест, но в ходе выяснения новых обстоятельств перевели в СИЗО. Адвокат Елена Зарецкая рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как может закончиться история с задержанием известного автора многих марафонов желаний.

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