Небольшой шанс есть: что должно случиться, чтобы Блиновскую амнистировали

Президент РФ Владимир Путин, выступая с ежегодным посланием Федеральному собранию, поручил Правительству и парламентариям проработать параметры амнистии для некрупных компаний, которые были вынуждены использовать схемы налоговой оптимизации.

Одним из самых громких дел, связанных с налогами, стала недавняя история Елены Блиновской. Поэтому закономерно появляется вопрос, коснется ли амнистия скандального блогера. Об этом рассказала адвокат Елена Зарецкая, член гильдии «Трунов, Айвар и партнеры».

«Предлагаемая амнистия будет закреплена в виде акта государственной власти, подписанного Президентом России. Но компаний, созданных Блиновской, вероятнее всего, это не коснется. Дело в том, что любые федеральные акты вступают в силу через 10 дней после их официального опубликования, а на настоящий момент данный проект находится в стадии предложения», — объяснила собеседница интернет-издания «Подмосковье сегодня».

А нарушения, обнаруженные в компаниях Блиновской, были допущены еще до официальной публикации закона. Поэтому вряд ли «королева марафонов» будет амнистирована.

«Но небольшой шанс все-таки есть. Надо смотреть, что именно будет прописано в законе. Если там укажут, что его действие распространяется на нарушения, произошедшие с какого-то года, например, с 2010-го, тогда Елене крупно повезет. Если таких уточнений не будет, то и надеяться не на что», — заключила Зарецкая.

Ранее психолог объяснила, что станет с Блиновской из-за депрессии в СИЗО.