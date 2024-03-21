Пенсионный фонд РФ подал на певицу Веру Брежневу в суд из-за долга в 500 рублей

Пенсионной фонд России обратился в суд с исковым заявлением на певицу Веру Брежневу, сообщает Mash. По информации источника, артистка не уплатила 500 рублей налогов.

Отмечается, что неуплата числится за бутиком женской одежды Myseasons в Санкт-Петербурге, которым Брежнева ранее владела совместно с дизайнером Ханной Хмелевой.

После начала специальной военной операции РФ на Украине Брежнева покинула российскую территорию. Вскоре партнер певицы — Хмелева, решила выйти из совместного бизнеса и стать единоправной владелицей бутика. ООО «Майсизонс» в итоге было ликвидировано. Однако после проверки всех документов выяснилось, что юридическое лицо имеет долг перед Пенсионным фондом в 500 рублей. Он числится на Брежневой.

Брежневой 42 года. Настоящая фамилия певицы — Галушка. Она является уроженкой украинского Днепродзержинска. Известность певице принесло участие в группе «ВИА Гра», солисткой которой она была с 2003-го по 2007-й годы.

До 2022-го года Брежнева регулярно участвовала в концертах в России, однако после СВО выступила против действий российского государства и покинула его территорию. Певица работала в Польше волонтером для помощи украинским беженцам. Гражданства РФ она не имела.

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