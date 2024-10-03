РИА Новости: больницы в Ливане переполнены ранеными из-за израильских ударов

В Ливане образовался дефицит топлива, в пекарнях наблюдаются большие очереди, а больницы переполнены ранеными детьми, сообщило РИА Новости.

90% раненых — это дети. Глава медцентра Муса Юсеф рассказал, что многие ребята получили серьезные травмы.

«Это массовые убийства мирных жителей», — заявил глава медцентра Муса Юсеф.

Некоторые пекарни больше не поставляют хлеб дистрибьюторам, а раздают их горожанам. Многие жители были вынуждены переместиться из наиболее обстреливаемых районов, поэтому количество нуждающихся в провизии возросло.

В стране зафиксирован дефицит топлива. Некоторые АЗС были вынуждены прекратить работу. Им нечем торговать. Возле тех заправок, которые еще распродают остатки топлива, возникли огромные очереди из грузовиков и легковых авто.

Несмотря на происходящие события, местные жители не теряют веру и надежду.

«Юг (Ливана. — Прим. ред.) — земля сопротивления и земля чести», — отметила сирийская беженка.

Ранее сообщалось, что в столице Ливана беженцы прячутся от авиаударов под мостом вблизи автостанции.