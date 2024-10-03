РИА Новости: больницы в Ливане переполнены ранеными из-за израильских ударов
Фото: [Медиасток.рф]
В Ливане образовался дефицит топлива, в пекарнях наблюдаются большие очереди, а больницы переполнены ранеными детьми, сообщило РИА Новости.
90% раненых — это дети. Глава медцентра Муса Юсеф рассказал, что многие ребята получили серьезные травмы.
«Это массовые убийства мирных жителей», — заявил глава медцентра Муса Юсеф.
Некоторые пекарни больше не поставляют хлеб дистрибьюторам, а раздают их горожанам. Многие жители были вынуждены переместиться из наиболее обстреливаемых районов, поэтому количество нуждающихся в провизии возросло.
В стране зафиксирован дефицит топлива. Некоторые АЗС были вынуждены прекратить работу. Им нечем торговать. Возле тех заправок, которые еще распродают остатки топлива, возникли огромные очереди из грузовиков и легковых авто.
Несмотря на происходящие события, местные жители не теряют веру и надежду.
«Юг (Ливана. — Прим. ред.) — земля сопротивления и земля чести», — отметила сирийская беженка.
Ранее сообщалось, что в столице Ливана беженцы прячутся от авиаударов под мостом вблизи автостанции.