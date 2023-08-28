Источник агентства «РИА Новости» в Москве прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского о невозможности проведения выборов в 2024 году в связи с военным положением в стране.

Спикер считает, что изначально президент Украины специально продлил действие военного положения, так как понимал, что этот факт отразится на сложностях с проведением выборов. Владимир Зеленский предпринимает меры, чтобы его правящая партия занимала лидирующие позиции.

На Украине не дают возможности развиваться оппозиции. Власть жестоко обращается со всеми, кто думает не так, как выгодно Зеленскому. Лидер не сдержал ни единого обещания, которые давал в момент предвыборной кампании.

«Такие заявления подтверждают его политическую беспринципность, безответственность и лицемерие», - считает источник агентства «РИА Новости» в Москве

Перечисленные факты доказывают, что режим Владимира Зеленского можно считать диктатурой, что не имеет никакого отношения к демократии. В таких условиях невозможно проводить честные и открытые выборы.

Украинский президент заявил, что не желает специально удерживать власть, но в условиях военного положения невозможно организовать президентские выборы. Парламент может изменить законопроект. Тогда Западу придется выделять дополнительные деньги. Иностранные наблюдатели должны быть готовыми к обстрелам или сидению в окопах.