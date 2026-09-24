Осенью они полезут в квартиры: каких пауков россияне обнаружат у себя дома

С наступлением холодов в российских квартирах можно чаще заметить пауков — и некоторые из них способны напугать одним своим размером. Однако паниковать при виде длинноногого «соседа» не стоит: чаще всего в жилье проникают совершенно безобидные виды, которые к тому же помогают бороться с мухами и комарами. Исполнительный директор Московской областной организации ВООП Ярослав Вольпин рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня», каких пауков можно встретить дома осенью, почему они активизируются именно сейчас и стоит ли опасаться незваных гостей.

По словам эксперта, чаще всего в квартиры Московского региона проникает домовой паук — Tegenaria domestica. Этот вид давно приспособился к жизни рядом с человеком и широко распространен в европейской части России.

«Его появление в квартире — явление абсолютно обыденное, особенно в конце лета и осенью. Даже крупные представители этого вида не несут угрозы для человека и не проявляют агрессии без причины», — пояснил Вольпин.

Домовой паук может укусить, только если почувствует непосредственную угрозу, например, когда его попытаются придавить. Но даже в таком случае укус, по словам специалиста, сравним с легким уколом. Более того, такого соседа можно считать полезным: он охотится на мух, комаров и других мелких насекомых, которые досаждают жильцам.

Отдельного внимания заслуживает каракурт, которого также называют «черной вдовой». Этот паук действительно опасен для человека, однако, как отметил Вольпин, устойчивых популяций в Подмосковье не зафиксировано.

«Каракурт периодически завозится в регион с поставками фруктов, овощей и стройматериалов из южных областей. Однако климатические условия Московской области абсолютно не подходят для постоянного обитания этого вида: зимой каракурты замерзают и не могут размножаться», — рассказал эксперт.

Фото: [ istockphoto.com/BVDC ]

По его словам, массового заселения региона каракуртами не ожидается. Единичные особи могут случайно оказаться в Подмосковье, но это не означает, что здесь сформировалась устойчивая популяция.

Еще один паук, который все чаще встречается в регионе, — аргиопа Брюнниха, или паук-оса. Это южный вид, заметный благодаря яркой окраске, напоминающей осиную. В последние годы его все чаще можно увидеть на дачах, в парках и возле многоквартирных домов.

«Однако аргиопа не заползает в жилые помещения — встретить ее можно только на природе, в саду или на открытой местности. Укус аргиопы для обычного человека неприятен, но не смертелен, хотя в редких случаях может вызвать аллергическую реакцию», — уточнил Вольпин.

Увеличение числа встреч с пауками в конце лета и осенью связано сразу с несколькими причинами. Первая — биологическая: многие виды к этому времени достигают максимальных размеров, а самцы отправляются на поиски самок.

«Именно в этот период они чаще покидают свои укрытия и попадаются на глаза людям. Домовые пауки особенно часто появляются в квартирах именно в конце лета и осенью в периоды поиска самки», — объяснил специалист.

Фото: [ istockphoto.com/tbradford ]

Вторая причина — похолодание. Пауки ищут укрытия и могут проникать в дома через вентиляцию, открытые окна, щели вокруг рам или даже вместе с покупками. В помещении для них сохраняется более стабильная температура, чем на улице. Кроме того, осенью жильцы чаще включают искусственное освещение. Оно привлекает летающих насекомых, а те, в свою очередь, становятся добычей пауков. Так что появление восьминогого гостя в квартире не обязательно означает, что он целенаправленно ищет человеческое тепло: его может привлекать и доступная кормовая база.

Убивать паука при встрече не нужно, подчеркнул Вольпин. Большинство домашних видов безвредны, а домовые пауки и вовсе помогают сокращать количество насекомых в жилье.

«Самый гуманный и безопасный способ — аккуратно накрыть его стаканом или банкой, подсунуть под емкость лист бумаги и вынести наружу. Если на улице уже сильный мороз, можно выпустить паука в подъезде: там достаточно тепло, чтобы он выжил», — посоветовал эксперт.

Если паук вызывает дискомфорт, можно дать ему самостоятельно уйти или осторожно переместить в менее людное место. Главное — не хватать его руками и не прижимать: в ответ на прямую угрозу он может попытаться защищаться. Особую осторожность стоит соблюдать во время уборки кладовок, балконов и других редко посещаемых мест. Вольпин рекомендует проверять обувь, коробки и старые вещи, прежде чем брать их в руки, — именно в таких укромных уголках пауки могут прятаться.

Фото: [ istockphoto.com/Anastasiia Akh ]

В этом году особенности осенней активности пауков в регионе связаны с климатическими изменениями последних лет. Мягкие зимы и теплые осени создают условия для выживания и размножения некоторых южных видов там, где раньше им было слишком холодно.

«Мы наблюдаем постепенную „юженизацию“ фауны Подмосковья: виды, которые еще десятилетие назад были экзотикой, становятся все более привычными. Это касается не только пауков, но и других членистоногих», — отметил Вольпин.

При этом существенного роста численности именно домовых пауков в этом году эксперт не ожидает. Их осенняя активность — привычное сезонное явление, связанное с брачным периодом и поиском укрытий. Теплая погода может немного продлить период активности, но принципиально ситуацию не изменит.

Жителям региона стоит сохранять спокойствие: подавляющее большинство пауков, которых вы можете встретить дома, абсолютно безопасны, а некоторые из них даже полезны, заключил специалист.