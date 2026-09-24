«Смена энергии и потеря гармонии»: Катя Лель назвала причину развода Михайловых

51-летняя певица Катя Лель предположила, что причиной расставания 57-летнего певца Стаса Михайлова и его 53-летней супруги Инны могло стать изменение отношений и отсутствие прежнего взаимопонимания. Об этом заслуженная артистка России заявила в комментарии Национальной службе новостей.

Накануне Инна Михайлова сообщила в социальных сетях о разрыве с артистом, отметив, что больше не имеет отношения к образу и внешнему виду мужа. Сам Михайлов ситуацию пока не комментировал.

Лель отметила, что считала пару очень близкой и гармоничной. По ее словам, в отношениях могла возникнуть ситуация, когда супруги начали по-разному воспринимать жизнь и перестать быть в гармонии друг с другом.

«Произошла смена энергии, именно новые ощущения внутри нас дают глобальные перемены», — объяснила Лель.

Она допустила, что ситуацию можно было бы исправить с помощью специалиста по семейным отношениям. При этом артистка призвала не вмешиваться в личную жизнь пары и подчеркнула, что настоящие причины расставания известны только супругам.

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