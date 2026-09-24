«Смена энергии и потеря гармонии»: Катя Лель назвала причину развода Михайловых

nsn: Катя Лель допустила охлаждение в отношениях Стаса и Инны Михайловых

Культура и спорт

Фото: [скриншот видео]

51-летняя певица Катя Лель предположила, что причиной расставания 57-летнего певца Стаса Михайлова и его 53-летней супруги Инны могло стать изменение отношений и отсутствие прежнего взаимопонимания. Об этом заслуженная артистка России заявила в комментарии Национальной службе новостей.

Накануне Инна Михайлова сообщила в социальных сетях о разрыве с артистом, отметив, что больше не имеет отношения к образу и внешнему виду мужа. Сам Михайлов ситуацию пока не комментировал.

Лель отметила, что считала пару очень близкой и гармоничной. По ее словам, в отношениях могла возникнуть ситуация, когда супруги начали по-разному воспринимать жизнь и перестать быть в гармонии друг с другом.

«Произошла смена энергии, именно новые ощущения внутри нас дают глобальные перемены», — объяснила Лель.

Она допустила, что ситуацию можно было бы исправить с помощью специалиста по семейным отношениям. При этом артистка призвала не вмешиваться в личную жизнь пары и подчеркнула, что настоящие причины расставания известны только супругам.

Ранее певица Саша Савельева впервые признала проблемы в браке с Кириллом Сафоновым.

Актуально

Читайте также

«Связка начала двигаться»: как Ая из «Города 312» восстанавливает голос после инсульта

«Связка начала двигаться»: как Ая из «Города 312» восстанавливает голос после инсульта

Иноагента Юрия Дудя внесли в перечень террористов и экстремистов

Иноагента Юрия Дудя внесли в перечень террористов и экстремистов

«Пневмония оборвала жизнь»: умер основатель «Поющих гитар» Евгений Броневицкий

«Пневмония оборвала жизнь»: умер основатель «Поющих гитар» Евгений Броневицкий

Джиган отрицает информацию о стрельбе в собственном доме

Джиган отрицает информацию о стрельбе в собственном доме

В Долгопрудном 4 октября пройдет пробег памяти Виктора Пацаева

В Долгопрудном 4 октября пройдет пробег памяти Виктора Пацаева

«Будто за рубежом запрещена дружба со мной»: Собчак удивилась поведению релокантов

«Будто за рубежом запрещена дружба со мной»: Собчак удивилась поведению релокантов

Налоговая заблокировала счета студии уехавшей из России Гвердцители

Налоговая заблокировала счета студии уехавшей из России Гвердцители

«Голос Гоку и Леви»: умер Майк Макфарланд, подаривший голос легендарным аниме-героям

«Голос Гоку и Леви»: умер Майк Макфарланд, подаривший голос легендарным аниме-героям

«Дешевка и ворона»: жених дочери Успенской оскорбил зрителей в прямом эфире

«Дешевка и ворона»: жених дочери Успенской оскорбил зрителей в прямом эфире

Наргиз сделала заявление о родине: певица не считает домом ни Узбекистан, ни Россию

Наргиз сделала заявление о родине: певица не считает домом ни Узбекистан, ни Россию

«Вернули чистый паспорт»: Татьяна Брухунова не попала на Неделю моды в Милане

«Вернули чистый паспорт»: Татьяна Брухунова не попала на Неделю моды в Милане

«Аллах не ошибается»: рэпера Lil Durk оправдали по делу о заказном убийстве, но оставили в тюрьме

«Аллах не ошибается»: рэпера Lil Durk оправдали по делу о заказном убийстве, но оставили в тюрьме

Добавьте mosregtoday.ru в избранное