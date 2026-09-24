Четко по графику: Городской округ Пушкинский готовится к отопительному сезону

В Лесном, Зеленом Городке, Софрино и Ивантеевке заменены девять участков тепловых сетей протяженностью 7 км. На котельных проводятся пробные топки, гидравлические испытания — проверка прочности трубопроводов повышенным давлением воды, а также ремонт оборудования. Проверены дизель-генераторные установки, которые служат резервным источником электричества при отключениях.



Для ликвидации возможных нештатных ситуаций сформированы 25 аварийных бригад. В их составе 98 специалистов, 50 единиц техники и 60 единиц оборудования. Старт отопительного сезона запланирован на конец сентября или начало октября — в зависимости от погодных условий. Красноцветов напомнил, что по вопросам пуска тепла в конкретном многоквартирном доме следует обращаться в диспетчерскую службу управляющей компании.



Из пяти котельных, проходящих модернизацию, три уже готовы к работе: «7 квартал», «Оранжерейная» и «Школьная-2» в Ивантеевке. На двух оставшихся — котельной № 2 в Лесном и котельной на Октябрьской улице в Мамонтовке — финальные работы близятся к завершению.