Четко по графику: Городской округ Пушкинский готовится к отопительному сезону

ЖКХ

Фото: [пресс-служба администрации г.о. Пушкинский]

Все звенья системы теплоснабжения в Городском округе Пушкинский готовятся к зиме последовательно и по графику. По словам главы муниципалитета Максима Красноцветова, задача — обеспечить стабильное прохождение отопительного сезона.

В Лесном, Зеленом Городке, Софрино и Ивантеевке заменены девять участков тепловых сетей протяженностью 7 км. На котельных проводятся пробные топки, гидравлические испытания — проверка прочности трубопроводов повышенным давлением воды, а также ремонт оборудования. Проверены дизель-генераторные установки, которые служат резервным источником электричества при отключениях.

Для ликвидации возможных нештатных ситуаций сформированы 25 аварийных бригад. В их составе 98 специалистов, 50 единиц техники и 60 единиц оборудования. Старт отопительного сезона запланирован на конец сентября или начало октября — в зависимости от погодных условий. Красноцветов напомнил, что по вопросам пуска тепла в конкретном многоквартирном доме следует обращаться в диспетчерскую службу управляющей компании.

Из пяти котельных, проходящих модернизацию, три уже готовы к работе: «7 квартал», «Оранжерейная» и «Школьная-2» в Ивантеевке. На двух оставшихся — котельной № 2 в Лесном и котельной на Октябрьской улице в Мамонтовке — финальные работы близятся к завершению.

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