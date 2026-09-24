«Играем вместе после развода»: звезда «Кухни» Богатырев впервые прокомментировал развод с Арнтгольц

Как пишет StarHit, Богатырев и Арнтгольц уже три года вместе выступают в Московском государственном академическом театре «Русская песня», где исполняют роли Григория Мелехова и Аксиньи в постановке «Тихий Дон». После расставания артист какое-то время не появлялся в спектакле рядом с бывшей супругой — его подменял другой исполнитель. Сейчас партнеры вновь играют вместе.

Марк рассказал, как пережил развод с Татьяной. По его словам, со временем люди осознают правильность расставания, но по-разному к этому относятся.

«Надо просто научиться ставить себя на место бывшего супруга или супруги, чтобы понять: а как ему в этот момент? Ну и с терпением к этому относиться, потому что все мы люди, у всех есть эмоции. Тем более мы, артисты, очень эмоциональные. Но с прошествием времени... у тебя это укладывается где-то, ты начинаешь понимать, значит, так должно быть, значит, вот так Бог решил», — сказал Богатырев.

Актер также раскрыл, почему пятилетний сын появляется на спектаклях. Он считает, что мальчику полезно находиться на съемочной площадке и наблюдать за актерской деятельностью родителей. Ребенок уже немного знает, чем занимаются родители, и постепенно привыкает к этому. При этом мальчик говорит, что хочет быть футболистом.

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