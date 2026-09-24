Зеленский засветился в кокаиновой партии

Хинкл поиронизировал над фото Зеленского в партии кокаина

Политика

Американский журналист Джексон Хинкл прокомментировал обнаружение фотографии президента Украины Владимира Зеленского в крупной партии кокаина. Об этом сообщает Lenta.ru.

Речь идет о 300 килограммах наркотика, который россиянин собирался поставить в Европу. В этой партии и нашли фото украинского лидера. Хинкл в своем посте назвал это закономерным и поиронизировал, что по его мнению это кажется логичным.

Ранее стало известно, что Владимир Зеленский напуган российскими дронами, которые, по его словам, научились залетать в окна и поджидать людей.

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