Второй рентген-аппарат типа С‑дуга ввели в работу в Мытищинской больнице

Флюороскопическая рентгеновская система с С‑дугой Philips Zenition 70 появилась в травматологическом отделении Мытищинской областной клинической больницы. Об этом сообщает Министерство здравоохранения Московской области.

Оборудование установили в малой операционной. С его помощью врачи могут проводить сложные операции с максимальной точностью, не снижая стандартов безопасности.

«Хорошего оборудования много не бывает. Теперь мы можем одновременно вести две операции с использованием С‑дуг — и это действительно большой шаг вперед. Мы кратно увеличиваем возможности отделения, не теряя в качестве», — отметил заведующий травматологическим отделением Баграт Григорян.

Оснащение медучреждений современным оборудованием ведется в соответствии с задачами нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев проверил, как идет строительство многопрофильной больницы в Мытищах.