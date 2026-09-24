«Русский Халк» готовит в Подмосковье мировой силовой рекорд

REGIONS: Сергей Агаджанян хочет отбуксировать три автобуса и выполнить 9 трюков

Общество

Фото: [Сергей Агаджанян]

«Русский Халк» Сергей Агаджанян начнет подготовку к установлению мирового силового рекорда в Люберцах. О старте проекта объявят 1 октября на пресс-конференции в пресс-центре Агентства городских новостей «Москва», сообщает REGIONS.

В следующем году спортсмен планирует отбуксировать сразу три автобуса малого класса и одновременно выполнить девять номеров сценического экстрима. Будущее выступление Агаджанян намерен посвятить участникам специальной военной операции и силе духа российских военнослужащих.

Подготовку к рекордному выступлению возглавит стронгмен Михаил Кокляев. В проекте также примут участие представители российского силового экстрима и пауэрлифтинга.

На пресс-конференции выступят президент Международного союза стронгмена-силового экстрима и Федерации силового экстрима России Василий Грищенко, а также чемпион Европы по пауэрлифтингу и рекордсмен России по силовому экстриму Сергей Буганов.

Онлайн-конференция состоится 1 октября в 15:00. Во время мероприятия Сергей Агаджанян также продемонстрирует журналистам один из силовых трюков.

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