Украина замерзает: городам перестали платить за подготовку к зиме

Продан заявила, что на Украине остановили выплаты на подготовку к зиме

Политика

Фото: [«Подмосковье сегодня»/Роман Святов/Сгенерировано нейросетью]

Власти Украины из-за нехватки денег остановили выплаты на подготовку к зиме и восстановление критической инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам парламентария, без необходимого финансирования населенным пунктам будет сложнее подготовиться к отопительному сезону. При этом правительство не может самостоятельно приостанавливать предусмотренные бюджетом выплаты без решения Верховной рады. Задолженность государства перед теплоснабжающими предприятиями, по данным Продан, достигла ₴85 млрд. — это около ₽160 млрд.

Таким образом, Украина подходит к зиме с огромным долгом и пустой казной. Города остаются без средств на ремонт теплосетей и восстановление разрушенной инфраструктуры.

Ранее Сибига заявил о готовности Киева к немедленному прекращению огня, Лавров ответил.

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