Власти Украины из-за нехватки денег остановили выплаты на подготовку к зиме и восстановление критической инфраструктуры. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам парламентария, без необходимого финансирования населенным пунктам будет сложнее подготовиться к отопительному сезону. При этом правительство не может самостоятельно приостанавливать предусмотренные бюджетом выплаты без решения Верховной рады. Задолженность государства перед теплоснабжающими предприятиями, по данным Продан, достигла ₴85 млрд. — это около ₽160 млрд.

Таким образом, Украина подходит к зиме с огромным долгом и пустой казной. Города остаются без средств на ремонт теплосетей и восстановление разрушенной инфраструктуры.

Ранее Сибига заявил о готовности Киева к немедленному прекращению огня, Лавров ответил.