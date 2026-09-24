В Минтрансе Подмосковья рассказали о дорожной обстановке в регионе вечером

В Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области рассказали жителям и гостям Подмосковья об обстановке на дорогах региона вечером 24 сентября.

Так, загруженность дорог в Подмосковье составляет 4 балла. Движение затруднено на центральных дорогах в окружных центрах, на Ленинградском, Дмитровском, Щелковском, Горьковском, Минском, Можайском, Рублево-Успенском, Ильинском, Новорижском, Волоколамском, Пятницком шоссе, а также местами на ЦКАД и А-107.

В Подмосковье в четверг идут дожди. Порывы ветра достигают 18 м/с. Граждан призвали быть предельно внимательными, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Работа по снижению аварийности на дорогах и повышению уровня безопасности дорожного движения соответствует целям нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев запустил движение по всей Южно-Лыткаринской автодороге.