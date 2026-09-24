В Пушкино прошел прием граждан по вопросам помощи пожилым и обустройству пандусов

Жители обращались по различным темам, включая социальную поддержку, содействие пожилым людям и адаптацию городской среды для маломобильных граждан — то есть людей, чьи возможности передвижения ограничены и которым требуются пандусы, лифты, пологие съезды и иные приспособления для свободного доступа к инфраструктуре.



Каждое обращение рассмотрели индивидуально, определив порядок дальнейших действий. По словам Садулы, подобные встречи позволяют напрямую услышать население: часть вопросов решается непосредственно во время приема, для остальных привлекаются профильные ведомства и проводится дополнительная проработка.



Садула также отметил, что местные жители с любыми вопросами, требующими помощи или разъяснения, могут обращаться напрямую в Совет депутатов.