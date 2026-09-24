К срокам от 10 до 17 лет приговорили членов банды за вымогательства, грабеж и незаконный оборот оружия в Подмосковье

В Подмосковье вынесли приговор четверым участникам устойчивой вооруженной группы, которые занимались вымогательствами, грабежами и незаконным оборотом оружия и лекарственных препаратов. Об этом сообщает Прокуратура Московской области.

По данным ведомства, банда была создана в 2018 году. С октября 2018-го по февраль 2024-го злоумышленники совершали вымогательств денежных средств и другого имущества у предпринимателей, занимающихся торговлей и фармацевтикой. В общей сложности они получили более ₽25 млн.

Также члены банды, угрожая насилием, получили от потерпевших лекарственный препарат на ₽1,5 млн и совершили грабеж в аптечном пункте.

С января по май 2023 года злоумышленники организовали в Реутове нелегальный аптечный пункт и систематически реализовывали сильнодействующие вещества под видом легальной фармацевтической деятельности. Всего из незаконного оборота было изъято почти 10 кг веществ, а также огнестрельное оружие и боеприпасы.

Злоумышленников приговорили к срокам от 10 до 17 лет в колониях общего и строгого режимов с ограничением свободы на сроки от 1 года до 2 лет, а также штрафам в размере от ₽300 тыс. до ₽800 тыс.