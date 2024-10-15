Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев рассказал, что самоходные артиллерийские установки (САУ) производства стран НАТО перемещают ближе к границе с Республикой Беларусь, сообщило РИА Новости.

Координатор николаевского подполья отметил, что его коллеги пришли к такому мнению на основании проведенного анализа передвижения техники по территории Польши.

«Агентура русского общественного сопротивления из Польши прислала данные о перемещении сил и средств со стороны военной базы в Жешуве по трассе в Люблин...» — сказал собеседник агентства.

Колонна фур на лафетах двигалась из Жешува, вблизи которого находился агент николаевского подполья, в сторону Люблина. Данное направление ведет к границе с Республикой Беларусь. Если бы техника предназначалась для передачи украинским военным, то для ее транспортировки выбрали бы восточное направление.

Колонна передвигалась на объездной около города Ниско. Собеседник агентства отметил, что вблизи данного населенного пункта находится военная база подготовки сухопутных войск НАТО. Кроме того, там есть место, предназначенное для захоронения польских солдат. Их привозят из зоны СВО. Они выступают наемниками ВСУ. Сергей Лебедев отметил, что военное кладбище стремительно разрастается.

Ранее сообщалось, что во время интервью генсек НАТО Рютте оставил послание президенту России Путину.