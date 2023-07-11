На странице в своей социальной сети заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник призвал НАТО принять Украину в альянс. Агентство « РИА Новости » проанализировало комментарии, которые оставили пользователи под постом Андрея Мельника.

«В коррумпированной Украине, возможно, можно ускорить процессы с помощью денег, но не в Европе. Может что-то еще произойдет со вступлением в НАТО к 2040 году», - пользователи комментирую пост Андрея Мельника

Заместитель главы МИД Украины написал, что стране обещают вступление в НАТО с 2008 года, но, кроме обещаний, государство не получает никаких серьезных сигналов. Андрей Мельник потребовал немедленно предоставить Украине гарантии.

«Дипломат 3000-го уровня. Как всегда, очень убедительно», - пишет пользователь соц сети

Пользователи социальной сети, в которой был опубликован пост, преимущественно граждане Германии. Люди единогласны во мнении, что НАТО никогда не примет Украину в свой альянс. Во многом это связано с коррумпированностью в стране. Еще одна причина - НАТО использует государство исключительно для ведения войны с Россией.

«В какой-то момент даже господин Мельник поймет, что Вашингтон готов пожертвовать всей Украиной, пока не останется ничего, что могло бы стать членом НАТО», - пишет пользователь социальной сети

Один из пользователей также возмутился тем, что Андрей Мельник позволяет в подобном тоне обращаться к НАТО.