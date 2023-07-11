РИА Новости: Немецкие граждане в соц сетях раскритиковали призыв Украины принять ее в НАТО
Фото: [Unsplash]
На странице в своей социальной сети заместитель главы МИД Украины Андрей Мельник призвал НАТО принять Украину в альянс. Агентство «РИА Новости» проанализировало комментарии, которые оставили пользователи под постом Андрея Мельника.
«В коррумпированной Украине, возможно, можно ускорить процессы с помощью денег, но не в Европе. Может что-то еще произойдет со вступлением в НАТО к 2040 году», - пользователи комментирую пост Андрея Мельника
Заместитель главы МИД Украины написал, что стране обещают вступление в НАТО с 2008 года, но, кроме обещаний, государство не получает никаких серьезных сигналов. Андрей Мельник потребовал немедленно предоставить Украине гарантии.
«Дипломат 3000-го уровня. Как всегда, очень убедительно», - пишет пользователь соц сети
Пользователи социальной сети, в которой был опубликован пост, преимущественно граждане Германии. Люди единогласны во мнении, что НАТО никогда не примет Украину в свой альянс. Во многом это связано с коррумпированностью в стране. Еще одна причина - НАТО использует государство исключительно для ведения войны с Россией.
«В какой-то момент даже господин Мельник поймет, что Вашингтон готов пожертвовать всей Украиной, пока не останется ничего, что могло бы стать членом НАТО», - пишет пользователь социальной сети
Один из пользователей также возмутился тем, что Андрей Мельник позволяет в подобном тоне обращаться к НАТО.
«Это не базар, где можно пожелать все, что угодно», - пользователь комментирует пост Мельника