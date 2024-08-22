РИА Новости: пропавшая в Турции россиянка интересовалась Карийской тропой

Осведомленный источник РИА Новости сообщил , что российская туристка Наталья Сомова за несколько дней до пропажи в турецкой провинции Мугла интересовалась Карийской тропой.

Родственники Сомовой рассказали, что женщина собиралась прогуляться по Карийской тропе в горах между поселками Ичмелер и Турунч. У агентства есть информация, что россиянка активно вела переписку в одном из туристических каналов. Она делилась намерениями отправиться в путешествие. Опытные туристы отговаривали женщину и предупреждали об опасности. Наталья игнорировала подобные комментарии и уточняла стоимость водного такси из Ичмелера в соседний поселок Турунч. Между населенными пунктами расположена Карийская тропа.

«Это опасная тропа только для взрослых спортсменов с соответствующей подготовкой... помощи позвать нигде не сможете», — предупредил один из подписчиков.

Один из туристов настоятельно рекомендовал Наталье пользоваться навигатором. На территории горного массива встречается много буреломов. Поступали также предложения скачать карты местности. Женщина написала, что в настоящее время у нее нет такой возможности.

В генконсульстве РФ в Анталье агентству сообщили, что поиски пропавшей туристки продолжаются. В операции участвуют сотрудники МЧС и турецкой береговой охраны. Помощь оказывают волонтеры и активисты. С родственниками Натальи поддерживают связь дипломаты обеих стран.

Ранее сообщалось, что в турецком Мармарисе четвертый день не могут найти российскую туристку.