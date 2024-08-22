РИА Новости: торговля России с Европой упала до минимума за 25 лет

Товарооборот России и Евросоюза опустился ниже €5 млрд. Данные были проанализированы по итогам отчетности за июнь. Подобное падение было зафиксировано в сентябре 1999 года, сообщили РИА Новости после анализа данных Евростата.

Особенно резкое снижение торговли зафиксировали в сотрудничестве с некоторыми странами. В перечень вошли Португалия (до €13,2 млн), Чехия (до €121,5 млн) и Ирландия (до €41,5 млн). Двусторонняя торговля России и ЕС сократилась в июне по сравнению с маем на 10% (до €4,9 млн).

Параллельно торговля с рядом стран выросла, в частности, с Нидерландами, Хорватией, Австрией, Францией, Венгрией и Литвой. Рост варьируется до 1% до 10%. Торговля с Болгарией и Румынией снизилась на 15%.

Кроме того, Россия отправляла меньшее количество своих товаров. В страны Евросоюза доставляли газ, нефть и нефтепродукты, сталь и железо. На территорию России завезли фармацевтическую продукцию, оборудование и оптические инструменты.

Ранее сообщалось, что предпринимателям Подмосковья расскажут об инструментах биржевой торговли Белоруссии.