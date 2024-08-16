Предпринимателям Подмосковья расскажут об инструментах биржевой торговли Белоруссии

Малый и средний бизнес Подмосковья сможет принять участие в бесплатном очном семинаре «Организация продаж и закупок с использованием инструментов биржевой торговли Белоруссии» в Красногорске, организатором которого выступает Фонд поддержки внешнеэкономической деятельности Московской области (ВЭД МО). Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

В ходе мероприятия участникам расскажут о преимуществах электронных торговых площадок для торгово-закупочных операций, возможности выхода на новые рынки сбыта с использованием маркетинговых возможностей и инструментов биржевой торговли и не только. В качестве спикеров выступят исполнительный директор Фонда поддержки ВЭД МО Максим Черепахин, начальник управления внешнеэкономической деятельности ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» Александр Башлий, главный представитель Представительства ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» в китайском городе Шанхае Алексей Дыкуша и не только. Пройти регистрацию для участия можно здесь. Напомним, что фонд оказывает услуги в рамках нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.

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