РИА Новости: вопрос отставки Мизулиной не решен

Так, ранее в СМИ поступила информация, что Сенатор от Омской области Елена Мизулина покинет Совет Федерации в сентябре 2023 года после проведения местных выборов. Источник «РИА Новостей» сообщает, что в настоящее время вопрос не решен. Говорить об уходе Елены Мизулиной с занимаемого поста преждевременно также, как и о том, что она будет участвовать в выборах и представлять интересы врио главы Омской области Виталия Хоценко.

Елена Мизулина активно борется за ограничение прав на аборты и детально изучает все предложения правительства, связанные с гей-пропагандой.