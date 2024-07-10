Ридус: федеральные каналы не спешат освещать разрушения Белгородчины

Собкор « Ридуса » в Белгороде Анжелика Губина рассказала о ситуации в регионе, отметив, что федеральные каналы не уделяют должного внимания обстрелам Белгородской области. Молчит и весь мир.

Корреспондент отметила, что в Белгородской области нет каких-либо стратегических предприятий или военных объектов. Однако ВСУ целенаправленно обстреливают все населенные пункты региона. Так, центр Белгорода до сих пор не могут восстановить после обстрела, происшедшего накануне Нового года. Город страдает практически каждый день.

«В Белгороде люди называют все происходящее с ними войной. Противник целится в больницы, детские дома, школы и социальные учреждения», — рассказала собкор «Ридуса» в Белгороде Анжелика Губина.

В Энергомаше на протяжении целого дня после обстрела на земле лежали стекла. Сотрудники коммунальных предприятий просто не успевают ликвидировать последствия разрушений. Старинные города Грайворон и Шебекино практически разрушены.

«Но о жертвах Белгорода весь мир молчит. Федеральные телеканалы тоже не спешат освещать беды и разрушения приграничной Белгородчины, которая неожиданно оказалась на передовой военных действий», — высказала мнение корреспондент.

Жители Белгородской области большую часть своей жизни теперь проводят в ванных комнатах и коридорах, прячась там от обстрелов ВСУ. Впервые Украина нанесла удар по региону 24 февраля 2022 года. Ежедневно гибнут люди, как взрослые, так и дети. Большинство мужчин ушли на СВО. Весь регион сейчас работает на то, чтобы поддерживать участников спецоперации.

Ранее мы сообщали, что во вторник, 9 июля, в Белгороде от массированной атаки ВСУ погиб молодой парень, еще один находится при смерти.